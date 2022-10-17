Будет больше, чем до войны: В Николаеве на зиму планируют развернуть значительное количество пунктов обогрева

В Николаеве ближе к холодам будет развернут ряд пунктов обогрева типа тех, которые были еще до войны.
Об этом на брифинге заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
– Будут разные пункты. Есть теплые для того, чтобы там можно было выдавать воду и мы должны предусмотреть возможность обогрева на всякий случай. Я пока не буду говорить, сколько мы их развернем, потому что это все в процессе. Это наш так называемый "план С". Мы поступали так и до войны. Мы имели пункты обогрева, но их было меньше, сейчас их будет большее количество для того, чтобы если что-то могли обеспечить людей теплом, – сказал Ким.