Глава МВД призвал гражданских украинцев не пытаться сбить«шахид» из стрелкового оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призывает украинцев не стрелять по вражеским дронам-камикадзе в жилых кварталах, поскольку это может привести к худшим последствиям, чем от самого дрона.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В эфире национального телемарафона глава МВД сообщил, что в центре Киева действительно был сбит дрон из стрелкового оружия.

- Но фактически вероятность ущерба чрезвычайно мала, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять (по дрону), превышает вероятность сбить, - подчеркнул он.