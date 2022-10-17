Глава МВД призвал гражданских украинцев не пытаться сбить«шахид» из стрелкового оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призывает украинцев не стрелять по вражеским дронам-камикадзе в жилых кварталах, поскольку это может привести к худшим последствиям, чем от самого дрона.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В эфире национального телемарафона глава МВД сообщил, что в центре Киева действительно был сбит дрон из стрелкового оружия.
- Но фактически вероятность ущерба чрезвычайно мала, а опасность, когда неопытный человек будет стрелять (по дрону), превышает вероятность сбить, - подчеркнул он.
- Поэтому я, пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием, – из пистолета, из карабина не следует стрелять между многоэтажными домами. Потому что это может привести к травме и беде большей… Полицейские в центре действительно открывали огонь, потому что видели, что дроны один за другим пролетали. Один из дронов действительно был сбит, - сообщил министр.