Украинские специалисты завершают обучение на системах ПВО NASAMS, - Резников

Украина в скором времени ожидает поставок первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают овладевать техникой.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики”, - добавил он.

Также министр сообщил, что недавно полученные от Испании системы ПВО Hawk предоставили оперативно. Украина направила первые запросы по данным системам около двух месяцев назад.