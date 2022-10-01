Украинские специалисты завершают обучение на системах ПВО NASAMS, - Резников

Украина в скором времени ожидает поставок первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают овладевать техникой.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
“Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики”, - добавил он.
Также министр сообщил, что недавно полученные от Испании системы ПВО Hawk предоставили оперативно. Украина направила первые запросы по данным системам около двух месяцев назад.
"Надеемся также на принятие решений относительно комплексов SAMP-T" (ими вооружены Италия и Франция - ПН), - сообщил Резников.