Из российского плена освободили 108 украинских женщин

Украина 17 октября провела очередной масштабный обмен пленными. Всего из плена освободили 108 женщин.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные: 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – терробороны, 8 – Нацгвардии, включая 2 из «Азова», 5 – Государственной специальной службы транспорта, 4 – Государственной пограничной службы и 12 гражданских.

«Среди освобожденных были девушки, незаконно осужденные в ордло, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за «слишком проукраинскую позицию», выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманных «шпионаже» и «терроризме», - сообщил Ермак.

Сейчас все освобожденные будут проходить медицинское обследование, реабилитацию.

“Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход… Права на ошибку нет. Есть задача Президента вернуть всех и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Украина не оставит никого. Потому что украинцы – это самая высокая ценность государства”, - сообщил Ермак.

Напомним, ранее в Черниговской области 21 сентября прошел большой обмен пленными между Украиной и россией. Украина вернула домой 216 защитников "Азовстали".