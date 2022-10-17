Красный Крест не прибыл к украинской делегации и не поехал в концлагерь в Еленовку

Представители Красного Креста не прибыли в украинскую делегацию на границу с временно оккупированной территорией. Делегация Украины собиралась провести визит в концлагерь в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Этот визит мы планировали, как и обещали с украинской стороны, совершить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных.

Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать «призывы к обеим сторонам» на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели”, - написал Лубинец.