В рамках обмена домой вернулись 32 женщины-военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты

Среди 108 освобожденных из российского плена плена женщин 32 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.
В бригаде акцентировали, что сегодня чрезвычайно важный день как для всей Украины, так и для 36-ОБРМП, так как из российского плена 32 их посестры. На месте обмена с цветами встретил командир бригады полковник Виктор Сикоза.
– Вдвойне приятно сегодня здесь присутствовать, ведь мы возвращаем домой из вражеского плена наших боевых сестер. Наконец матери, жены и дочери вернутся в свои семьи. От всего личного состава бригады рад поздравлять наших посестер дома, – прокомментировал событие комбриг.
В бригаде добавили, что командование 36-й ОБрМП принимает все необходимые меры, чтобы вернуть из российского плена всех наших ребят.
«Отдельно хотим поблагодарить всех причастных, которые приложили чрезвычайные усилия, чтобы сегодняшнее событие стало реальностью. Вернем всех. За каждого отомстим», - говорится в сообщении.