В рамках обмена домой вернулись 32 женщины-военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты

Среди 108 освобожденных из российского плена плена женщин 32 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

В бригаде акцентировали, что сегодня чрезвычайно важный день как для всей Украины, так и для 36-ОБРМП, так как из российского плена 32 их посестры. На месте обмена с цветами встретил командир бригады полковник Виктор Сикоза.

– Вдвойне приятно сегодня здесь присутствовать, ведь мы возвращаем домой из вражеского плена наших боевых сестер. Наконец матери, жены и дочери вернутся в свои семьи. От всего личного состава бригады рад поздравлять наших посестер дома, – прокомментировал событие комбриг.

В бригаде добавили, что командование 36-й ОБрМП принимает все необходимые меры, чтобы вернуть из российского плена всех наших ребят.