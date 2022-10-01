Из плена вернули женщину-медика из Мариуполя, которую оккупанты в мае разлучили с маленькой дочерью

Во время обмена пленными освободили Викторию Обидину - медика, которую во время эвакуации с "Азовстали" россияне разлучили с четырехлетней дочерью Алисой.

Об этом сообщает Укринформ.

Напомним, 17 октября из российского плена освободили 108 украинских женщин - военнослужащих и гражданских.

Ранее, в мае, во время последней эвакуации гражданских из "Азовстали" оккупанты, проводившие так называемые фильтрационные мероприятия в Мангуше, разлучили женщину-медика и ее 4-летнюю дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере, а девочку доставили в Запорожье, откуда ее позже забрали родственники.