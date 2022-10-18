Пятеро николаевских морпехов, вернувшихся из российского плена, стали полными кавалерами ордена «За мужество»

Пятеро морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского стали полными кавалерами ордена «За мужество».

Об этом говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

Соответствующий Указ Президента Украины №711/2022 «О награждении государственными наградами Украины» опубликован на сайте Главы государства.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, несокрушимость духа и верность военной присяге, орденом «За мужество» I степени награждены:

- Воловик Артем Юрьевич – штаб-сержант;

- Дибленко Артем Константинович – прапорщик;

- Карамов Олег Олегович – главный сержант;

- Павлюк Сергей Леонидович – старший сержант;

- Полупанов Максим Анатольевич – старший сержант.

Напомним, среди 108 освобожденных из российского плена женщин 32 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.