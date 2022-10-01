«Собакам не место на улице!»: в Николаеве будут искать дом и любящих хозяев для 50 хвостиков

Из-за войны грядущая зима станет чрезвычайным испытанием для всех украинцев. Понимая это, люди уже начали готовить свои дома. Четвероногим друзьям также не место на улице.

Волонтеры организации «Друзья рядом» продолжают дарить николаевцам верных друзей, а животным искать ответственных владельцев, сообщает NikLife.

В эту субботу, 22 октября в 12:00, в Каштановом сквере волонтеры раздадут 50 невероятных хвостиков. Горожане могут осуществить свою мечту и завести верного друга, который будет согревать их в объятиях и поднимать настроение в час уныния.

«Николаевцы, все собираемся и разбираем хвостиков по домам! Зима близко. Собакам не место на улице! Давать будем по одному щенку у ручки. Так что, не опаздывайте, потому что не хватит!» – рассказали волонтеры.

Как стало известно NikLife, всех, кто решит взять домой питомца, будет ждать приятный сладкий сюрприз от семьи известного одесского реаторатора Андрея Заричанского. Он неоднократно лично и с командой помощников кормил украинских защитников на линии фронта в Николаевской и Херсонской областях. Это тысячи пицц, пирожков, тортов, воды, энергетиков и других необходимых вещей.

Заметим, что даже после полномасштабного вторжения и под регулярными обстрелами «Друзья рядом» не прекращают помогать оказавшимся на улице животным. Некоторых предали хозяева, другие остались без своего человека из-за оккупантов, а самые маленькие уже родились на улице. Волонтеры продолжили лечить, кормить и искать для них новые любящие семьи.