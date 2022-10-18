Энергетики восстанавливают сети после обстрелов и пока не собираются вводить графики отключений, но напомнили о необходимости экономии

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В результате очередной варварской атаки врага сегодня повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов», – отметили в «Укрэнерго».

В национальной энергетической компании призвали украинцев сохранять спокойствие и бережливо потреблять электроэнергию.