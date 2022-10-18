Энергетики восстанавливают сети после обстрелов и пока не собираются вводить графики отключений, но напомнили о необходимости экономии

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» пока не вводил графики аварийных ограничений потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В результате очередной варварской атаки врага сегодня повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания потребителей, оставшихся без света в результате обстрелов», – отметили в «Укрэнерго».
В национальной энергетической компании призвали украинцев сохранять спокойствие и бережливо потреблять электроэнергию.
«Уменьшая потребление в пиковые часы утром и вечером, вы помогаете энергетикам балансировать энергосистему и восстанавливать сети после вражеских атак», - призвали в компании.