Присоединяйся к «МикоМрії» — программы и для мечтателей и мечтательниц

Украинско-датский молодежный дом и Украинская академия лидерства запускают проект «МикоМрії». Это программа для мечтательниц и мечтателей, стремящихся развивать Николаев и реализовывать инклюзивные инициативы. ⠀

У тебя есть шанс:

- придумать, усовершенствовать и даже внедрить проект в Николаеве;

- получить знания и опыт по личностному развитию, проектному менеджменту и работе в команде;

- Услышать и спросить все у известных экспертов и эксперток из сфер образования, культуры и молодежного активизма;

- Узнать больше о европейских практиках во время экспедиции в Данию.

Дедлайн для заявки: 20 октября 23:59.

Формат: онлайн и офлайн. Если тебе интересно приобщиться только к онлайн части, вспомни об этом в форме.

Все расходы, связанные с участием, обеспечивает Украинско-датский молодежный дом. А у лучших проектов есть шанс получить поддержку в реализации.

Так что ждем твой первый шаг. Регистрация ЗДЕСЬ.