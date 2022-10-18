Присоединяйся к «МикоМрії» — программы и для мечтателей и мечтательниц

Украинско-датский молодежный дом и Украинская академия лидерства запускают проект «МикоМрії». Это программа для мечтательниц и мечтателей, стремящихся развивать Николаев и реализовывать инклюзивные инициативы. ⠀
У тебя есть шанс:
- придумать, усовершенствовать и даже внедрить проект в Николаеве;
- получить знания и опыт по личностному развитию, проектному менеджменту и работе в команде;
- Услышать и спросить все у известных экспертов и эксперток из сфер образования, культуры и молодежного активизма;
- Узнать больше о европейских практиках во время экспедиции в Данию.
Дедлайн для заявки: 20 октября 23:59.
Формат: онлайн и офлайн. Если тебе интересно приобщиться только к онлайн части, вспомни об этом в форме.
Все расходы, связанные с участием, обеспечивает Украинско-датский молодежный дом. А у лучших проектов есть шанс получить поддержку в реализации.
Так что ждем твой первый шаг. Регистрация ЗДЕСЬ.