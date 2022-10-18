Нардепы поддержали законопроект о сдаче экзаменов на знание языка, истории и Конституции для получения гражданства Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7606, регламентирующий сдачу экзаменов для приобретения гражданства Украины.

Документ поддержали 309 народных депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законом вводится как условие принятия в гражданство Украины знания основ Конституции Украины и истории Украины.

Для желающих стать гражданином Украины нужно будет в течение двух лет с момента принятия в гражданство нужно подать документы и сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Напомним, что ранее Зеленский поручил проработать вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины.