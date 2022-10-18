Следом за Киевом McDonald’s открылся во Львове

Сегодня, 18 октября, во Львове возобновил работу McDonald's. В частности, уже работает 4 заведения в городе.

Об этом сообщили на официальной странице заведения в Twitter.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в таких заведениях Львова:

- просп. Шевченка, 7;

- просп. Черновола, 12;

- просп. Свободы, 35;

- с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30

Добавим, что вскоре на официальной странице исчезла информация об открытии McDonald's во Львове. Но в приложении отображается, что заведения работают.

Ранее в сети сообщалось, что сначала откроют заведения в Киеве, а затем во Львове.

Пока неизвестно, когда откроют остальные львовские заведения McDonald's (на ул. Владимира Великого, в ТРЦ Forum Lviv и новый на Сыхове). Отметим, сразу после открытия у ресторанов образовалась очередь.

Напомним, Во вторник, 20 сентября, впервые с полномасштабного вторжения в Украине вновь открылись три ресторана McDonald's. Первые точки открылись в Киеве.