Рада отменила призыв на срочную службу во время войны

Верховная Рада 18 октября приняла законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельность призывных комиссий.

Законопроект №8109, поданный Президентом Украины, в целом поддержали 318 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Согласно закону, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Также документом согласовано, что призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:

– организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;

– направление призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию своим указом. Аналогичную процедуру он проводил весной.