Николаевская 36-я бригада показала видео, как встречала из плена своих посестер

36-я отдельная бригада морской пехоты опубликовала видео, как 17 октября из российского плена командование бригады встречало женщин-военнослужащих.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook и YouTube.

«Уверены, что вчера вы радовались вместе с нами возвращению домой из российского плена наших посестер. Увидели это по вашим реакциям. Сегодня хотим показать вам видео, как мы встречали наших девушек. Цветы, объятия, слезы радости и искренний смех. Мы будем помнить этот день и с нетерпением будем ждать тех дней, когда все наши собратья и сестры вернутся домой», - говорится в сообщении.

Также в бригаде поблагодарили Офис Президента Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, а также всех, кто каждый день прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы вернуть наших воинов домой.

«Также отдельно благодарим Региональную Ассоциацию Территориальных Обществ, БФ «Утро Возрождения» и николаевского предпринимателя Виктора Чуха за помощь, которую они оказали нашим сестрам», - добавили в бригаде.

Напомним, среди 108 освобожденных из российского плена женщин 32 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.