«Одна из стран, внесшая большой вклад в нашу будущую Победу»: Глава Николаевского облсовета встретилась с делегацией из Чехии

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева встретилась с представителями чешской делегации во главе с членом сената парламента Чехии, кандидатом в президенты Чехии на выборах 2023 года Мареком Хильшером и руководителем отдела регионального развития, председателем совета директоров POST BELLUM Мартином Кроупом.

Об этом сообщает Николаевский областной совет.

В ходе встречи международные партнеры передали воинам Николаевской области 10 тепловизоров, 8 дронов, тактические аптечки и гуманитарную помощь. Также собравшиеся обсудили возможную дальнейшую помощь Николаевщине.

Анна Замазеева поблагодарила представителей чешской стороны за укрепление обороноспособности страны и значительную материальную помощь Вооруженным силам Украины и наградила представителей делегации Мартина Кроупа и Марека Хильшера наградой Николаевского областного совета «Крест Святого Николая».