На границе Николаевской и Одесской областей отремонтировали мост через Тилигульский лиман

Расположенный на админгранице Николаевской и Одесской областей мост через Тилигульский лиман, который был поврежден в начале полномасштабного вторжения россии в Украину, отремонтирован.

Об этом сообщила служба автомобильных дорог в Одесской области.

«Отремонтирован участок на автомобильной дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, соединяющий Одесскую и Николаевскую области. Автодорога М-14 — чрезвычайно важная артерия, как для гражданского, так и для военного передвижения. Эта дорога соединяет Одесщину и Николаевщину, где происходят активные боевые действия. Ракеты врага попадают по сельскохозяйственным предприятиям, критической и промышленной инфраструктуре, жилым объектам. Именно поэтому дорога должна быть в надлежащем состоянии, чтобы беспрепятственно осуществлять гуманитарную помощь, а также обеспечить свободный проезд между двумя областями круглосуточно», - говорится в сообщении.

Работы по аварийному ремонту выполнялись за счет средств по эксплуатационному содержанию.