Ни одно из иностранных посольств в Киеве не сообщало о намерениях уехать из города, – МИД

Ни одно из иностранных посольств, которые расположены в Киеве, не сообщали о намерениях выехать за границы украинской столицы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В большинстве своем их делают российские источники для того, чтобы посеять панику.

«Последний пример – внезапное «закрытие» посольства Сербии, которое действительно выехало из Киева еще в марте. Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории. Всё на месте. Мы очень ценим, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это», – написал Николенко.

Спикер МИД напомнил, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом.

«С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября», - подчеркнул Николенко.

«Имеем дело с коварным врагом. Неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права», резюмировал спикер украинского МИД.

Напомним, посла Ирана в Украине лишили аккредитации, а также значительно сократят количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Также в Офисе Президента рассказали, какие проблемы будут у Ирана после того, как он помог россии дронами-камикадзе.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.