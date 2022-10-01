ДроваЄ: В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения

В Украине начал работу государственный интернет-магазин дров для населения «ДроваЄ», в котором лесхозы уже принимают онлайн заказы от украинцев.

Об этом сообщает Кабмин.

В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой домой.

- Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр Украины поставил четкие задачи по устойчивому прохождению осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах. С этой целью лесхозы производят заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин «ДроваЄ», - рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Чтобы купить дрова, нужно:

- Зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизироваться через электронную цифровую подпись или пользующийся банк.

- Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.

- Определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без.

- Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

В Кабмине обращают внимание, что на одно физическое лицо установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон. Поэтому во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров и главы Николаевской ОВА, в дома, находящиеся в населенных пунктах, граничащих с зоной боевых действий, будут доставлять дрова. Списки будут формировать сначала старости и главы ОТГ, затем они по вертикали будут идти в ОВА.