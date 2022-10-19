Коллаборант стремоусов использовал в агитационном видео ироническое стихотворение психиатра Херсонского

«Замглавы» оккупационной администрации Херсонской области кирилл стремоусов поделился в своем Telegram агитационным роликом в честь «народных референдумов воссоединения с россией, которые вскоре пройдут по всей планете Земля». Оказалось, что текст, который декламирует пособник оккупантов, в студенческие годы написал психиатр Борис Херсонский.

Об этом пишет Детектор Медиа.

В минутном видео предатель читает стихотворение о родине на фоне кадров с российскими и мировыми памятками архитектуры, природы, отрывков фильмов и т.д. Стихотворение рассказывает, что Прага, Варшава, Будапешт, Бухарест, Корея, Китай и даже река Амазонка – это русские земли, «если приехать туда на танке».

Как оказалось, стихотворение, декламируемое в видео стремоусов, написал в свои студенческие годы украинский клинический психолог и психиатр, поэт, переводчик, ректор Киевского института современной психологии и психотерапии Борис Херсонский. Стихотворение является пародией на песню «Родина», которая была популярна в советские времена.

«Сетью гуляет мой текст в 1967 году с более поздними добавлениями. Я претендую только на первые пять куплетов (это песня), первый куплет – цитата. Для семнадцатилетнего советского мальчика – неплохо» , – написал Херсонский на своей странице в Facebook.

Кто дописал последние несколько куплетов, декламирующих стремоусов, неизвестно. На российском портале «Стихи.ру» стихотворение Херсонского с добавленными куплетами о том, что «все в мире любят русских», было опубликовано в сентябре 2020 года с уточнением, что автор неизвестен, а стихотворение посвящено «легендарному танку Т-34 и танковым войскам ».