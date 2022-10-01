Бывшая ведущая «каналов Медведчука» Надежда Сасс устроилась на пропагандистское СТВ в Беларуси

Бывшая ведущая пророссийских телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK Надежда Сасс устроилась на государственный пропагандистский канал СТВ в Беларуси.

Об этом пишет Media IQ, сообщает Детектор медиа.

Как отмечает издание, на СТВ уже вышло несколько выпусков политического токшоу с ней – «САСС уполномочен заявить».

Сасс стала известна в 2017 году после увольнения из NewsOne. Тогда она заявила, что это произошло "за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире". После этого Надежда Сасс работала на других каналах из пула пророссийского политика Виктора Медведчука – до их закрытия из-за санкций СНБО в 2021 году. Затем она присоединилась к другим бывшим журналистам "каналов Медведчука" в работе над пророссийским каналом "Первый независимый" .

Также Сасс писала политические блоги на ресурсе Голос правды. Например, в начале февраля 2022 г. утверждала, что происходит «информационное нагнетание ситуации Западом, отсутствие каких-либо действий со стороны украинской власти для нахождения точек примирения». Также она вела на ютубе пророссийский проект "Международная панорама с Надеждой Сасс".

В 2020 году Надежда Сасс баллотировалась в Днепропетровский областной совет от украинской пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», что запрещена.

В Беларусь пропагандистка переехала менее чем за две недели до начала вторжения россии в Украину и объяснила это тем, что украинские власти «развернули охоту на тех, кто им же помог в 2019-м, а не на Порошенко, посадку которого ждали миллионы украинцев».

В интервью газете «Сб. Беларусь сегодня» Надежда Сасс заявила, что «свобода слова в Украине еще до 24 февраля стала очень условной». Она пожаловалась, что «потеряла право на профессию», имея в виду блокировку в Украине пророссийских «каналов Медведчука».

Как отмечает Media IQ, работая на СТВ, Сасс продолжает говорить о ситуации в Украине, прибегая к пропагандистским тезисам, и приглашает на передачу провластных аналитиков и российских экспертов.