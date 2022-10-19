В Турции был найден храм, где в III–IV веках служил Николай Чудотворец

Председатель Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эраушар объявил о новом открытии огромного веса - х рам, где в III-IV веках служил Николай Чудотворец. Здание было погребено под землей в результате подъема вод Средиземного моря.

Об этом сообщает информагентство Demiroren, пишет lenta.ua.

Находка сделана в церкви города Демре, названной в честь святого Николая, который, как известно, здесь родился и жил (2,5 часа езды от Анталии). Эраушар отметил, что ныне существующая церковь была построена в VII-VIII веках над ранней, епископом которой и был святой Николай. Утверждается, что храм, где в III-IV веках служил святой Николай, был похоронен на 7-8 метров под землей из-за подъема вод Средиземного моря. В ходе раскопок был открыт пол, по которому ходил один из самых известных в мире святых.

Между тем, место захоронения великого святого уже «находили» в 2017 году. В этот раз археологи уже существенно углубились в древние слои. Самую предполагаемую могилу пока не раскрывали. На сегодняшний день первобытный храм находится почти на 2 метра ниже уровня моря, его периодически затапливает. Археологи намерены провести геофизические исследования. Правда, из-за высокой влажности этот метод не работает. Тогда единственным способом уточнить открытие останутся раскопки.

Справка:

Святой Николай Чудотворец родился в Патаре на территории современной Турции. Впоследствии он стал епископом в городе Миры (современный Демре) и тут же был похоронен. Церковь, в которой святитель Николай служил епископом, имеет очень важное значение в христианском мире, особенно для православных. Ежегодно это место посещают тысячи туристов. В церкви стоит саркофаг римского периода, украшенный рыбьей чешуей и листьями аканта, который, как считается, принадлежал святому. Мощи были изъяты и перевезены еще в Средние века, хотя чьи именно они были, на сегодняшний день это также вопрос.