В Николаеве решили защитить памятник Святого Николая от обстрелов россиян – на это уйдет 800 мешков с песком

В среду, 19 октября, работники КП «Николаевэлектротранс» закрывают мешками памятник Святого Николая для его сохранности от возможного разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Постоянные обстрелы Николаева со стороны российских оккупантов уничтожают инфраструктуру города и уносят человеческие жизни. Но коммунальный фронт делает все возможное, чтобы предотвратить возможные последствия агрессии нашего коварного врага», - говорится в сообщении.

Поэтому для защиты одного из символов Николаева работники «Николаевэлектротранса» используют более 800 мешков с песком.

Напомним, как 21 мая в Николаеве памятник Пушкину исчез в неизвестном направлении. Позже мэр Александр Сенкевич объяснил, что его убрали коммунальные службы, чтобы не было по отношению к нему актов вандализма. Также он пообещал, что после окончания войны население решит, что делать с памятником.