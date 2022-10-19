«Николаевгаз» модернизировал сети для более 900 клиентов

АО «Николаевгаз» реализовало важный проект для жителей одной из общин Николаевской области. Газовики заменили три ШГРП и произвели секционирование газовых сетей населенного пункта. В условиях постоянных обстрелов это критически важно для стабильного предоставления услуг клиентам компании.

Об этом говорится в сообщении компании.

Специалисты АО «Николаевгаз» произвели замену сразу трех газорегулирующих пунктов. Старое оборудование эксплуатировалось более 20 лет. На смену установлены новые ШГРП производства RGC Production. Они укомплектованы деталями европейского производства, являющимися эталоном качества в газовой отрасли. В частности, это итальянские регуляторы Pietro Fiorentini, уже доказавшие свою надежность в зоне боевых действий.

– Сейчас критически важно подготовиться к отопительному сезону и обеспечить людей возможностью обогреть свои дома, приготовить еду. Благодаря решительности и настойчивости наших специалистов, проект был успешно реализован, - отметила председатель правления АО «Николаевгаз» Татьяна Бузовская. - Мы уверены, что тщательная подготовка даст положительный результат на старте и в течение всего отопительного сезона, и наши клиенты будут с теплом.

Также в рамках реализации проекта проведено секционирование сетей. Населенный пункт разделен на секции – выполнен монтаж кранов для возможности перекрывать газоснабжение в местах, предполагаемых повреждений. Такие работы позволят не прекращать услугу всем потребителям и оперативнее выполнять ремонт, что особенно актуально в холодное время года.

За 2022 год газовики заменили 21 шкафовый регулятор давления газа и более 800 домовых регуляторов, что является залогом стабильного удержания давления в сетях и безопасной работы газового оборудования потребителей.