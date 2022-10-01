Украинский народ получил от Европарламента премию имени Сахарова

Премия Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждена мужественному народу Украины в лице Президента, избранных лидеров и гражданского общества.

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Укринформ".

Она отметила, что это большая честь для нее объявить победителем мужественный украинский народ. Евродепутаты, стоя, аплодисментами поздравили победителя. Метсола подчеркнула, что это решение было принято консенсусом президентской конференции Европарламента. Она акцентировала внимание на героизме, с которым уже 9 месяцев украинцы защищают свою страну.

– Они также защищают весь наш континент, наши ценности, свободу, верховенство права и демократию, – подчеркнула президент Европарламента.

Номинация отмечает Президента Украины Владимира Зеленского за его мужество, выдержку и верность своему народу. Она также упоминает о роли отдельных людей, представителей инициатив гражданского общества, государственных и общественных институций, таких как:

- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям; - Юлия Паевская (основательница медицинской эвакуации «Ангелы Тайры»); - Александра Матвийчук (правозащитница и активистка); - движение гражданского сопротивления оккупации «Желтая лента»; - Иван Федоров (мэр украинского города Мелитополь, захваченного российскими войсками).

Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодная награда Европейского парламента, ведущая историю с 1988 года. Награда вручается за достижения в следующих областях: защита прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства права; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.