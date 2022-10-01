По всей Украине могут ввести отключения электроэнергии – пока призывают максимально ограничить ее потребление

Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения в снабжении электроэнергией.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

“Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, нужно готовиться к временным отключениям”, - сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.