В Николаеве завтра ограничат водоснабжение, работу электротранспорта и выключат светофоры

В Николаеве из-за экономии электроэнергии завтра, 20 октября, будут поставлять воду с пониженным давлением.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

Напомним, что завтра по всей Украине введут экономию электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами.

“Наше предприятие не может стоять в стороне и приобщается к экономии потребления электроэнергии. Сейчас это очень необходимо для нашей Украины”.

“Итак, с 7 часов утра 20 октября, в дома николаевцев вода будет подаваться с пониженным давлением. Рекомендуем сделать определенный запас для собственных бытовых нужд», – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что завтра уменьшат на 60% количество электротранспорта на улицах.