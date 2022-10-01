В Николаеве завтра ограничат водоснабжение, работу электротранспорта и выключат светофоры

В Николаеве из-за экономии электроэнергии завтра, 20 октября, будут поставлять воду с пониженным давлением.
Об этом сообщили в "Николаевводоканале".
Напомним, что завтра по всей Украине введут экономию электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами.
“Наше предприятие не может стоять в стороне и приобщается к экономии потребления электроэнергии. Сейчас это очень необходимо для нашей Украины”.
“Итак, с 7 часов утра 20 октября, в дома николаевцев вода будет подаваться с пониженным давлением. Рекомендуем сделать определенный запас для собственных бытовых нужд», – говорится в сообщении.
Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что завтра уменьшат на 60% количество электротранспорта на улицах.
Также выключаем светофоры. Учтите эту информацию при планировании поездок. Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения”, - сказал он.