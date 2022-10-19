Чем больше будет экономия электроэнергии, тем меньше будет отключений, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что чем ответственнее украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Есть новые повреждения критической инфраструктуры. За эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом. Конечно мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше.