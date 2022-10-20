«Ладно еще автоматы не заставляют покупать»: Жена оккупанта рассказала об укомплектации мобилизованных россиян

Жена российского военнослужащего рассказала, как государство «укомплектовывала» новых солдат.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Домой-то скоро?

- Ну, ты новости, че не смотришь что-ли? Всю Украину бомбят, Крымский мост же разбомбили.

- А так это-то я знаю, ВКонтакте видела, нас тут, когда в пятницу, что-ли Михайлова будут провожать - ну, повестка пришла, и этому Тимофею Турову. Позавчера, вроде, в гараже собрание тоже было в пихтовке-то. Если мол кто-то добровольцы пойдут, то потом уж больше не будут пихтивских работников терроризировать, вроде. Это мне Сашка корабейников - сейчас работает в пихтовке водителем - он мне рассказывал. Я говорю: «И че, кто-то, говорю, согласовался?» них*я, говорит, никто не согласился. Там друг, не друг - не знаю кто ему звонил, говорил, что пришла повестка и сегодня в два часа его отправка то-ли в Воткинск (Удмуртская республика) то-ли где. Вот, мол, до двух часов - вчера пришла повестка - до двух часов надо сегодня вот ему (там список же целый дают), че надо с собой взять вплоть до бронежилета, представляешь? Где вот этот бронежилет, покупать? А если говорю, денег нет? Так вот, говорит, обзванивает, мол занимают у друзей. Вообще обаладели. Говорю, ладно, еще автоматы не заставляют покупать.