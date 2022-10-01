Россия может вывести войска с правого берега Днепра, - британская разведка

Российские оккупанты могут оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины — это связано с трудностями переправы техники через реку.

Об этом сказано в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что 18 октября 2022 года командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона «возникла сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

«Заявление Суровикина как главного оперативного командира, в котором освещаются негативные новости о «специальной военной операции», весьма необычно. Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра», - говорится в сообщении.

Ключевой задачей любой операции по отводу войск и техники через широкую реку будет сохранение сил и средств в надлежащем состоянии.

«Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный мост из барж, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах», - отмечают Минобороны Британии.

Напомним, что ранее британская разведка заявила, что у оккупантов увеличились проблемы с логистикой из-за повреждений Крымского моста.