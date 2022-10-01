Мариупольцы пытаются покинуть город после объявления военного положения

После объявление так называемых «властей» военного положения в регионе, которое подразумевает мобилизацию, жители Мариуполя массово покидают город

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В пресс-службе опубликовали видео из очереди мирных жителей на выезд из города.

«Вот такая очередь автомобилей выстроилась на Новоазовском пункте пропуска. Украинцы массово выезжают с временно оккупированных территорий, опасаясь начала мобилизации», - сказано в сообщении.

Горсовет призвал мариупольцев любым способом уезжать из оккупированного города.

«Пытаться добраться до подконтрольных территорий Украины, делать все, чтобы не стать жертвой так называемой «могилизации», - подчеркнули они.

Напомним, что ранее в оккупированном Мариуполе россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора – его назвали «символом дезинформации».