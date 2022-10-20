Из-за экономии электроэнергии в Николаеве на маршруты вышло только 25 единиц электротранспорта, также не работают светофоры

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня, 20 октября, город функционирует в режиме экономии электроэнергии. Поэтому на маршруты вышли только 40% электротранспорта, также не работают светофоры.

Об этом он сообщил во время брифинга.

— Сегодня город работает в режиме экономии электроэнергии. Мы на 60% снизили количество электротранспорта на улицах города. Сегодня курсирует всего 14 троллейбусов и 11 трамваев, а остальное – маршрутки и автобусы. Надеюсь, это не очень создаст неудобства николаевцам и они понимают, что это делается в интересах нашего государства. Общее количество транспорта, которое сегодня курсирует по маршрутам, составляет около 300 единиц, - заявил он.

Также Александр Сенкевич отметил, что такая всеукраинская экономия электроэнергии в новинку для жителей Украины, но не в новинку для николаевцев, ведь с первого дня полномасштабной войны в Николаеве была начата светомаскировка, не работало освещение улиц.

— Конечно, крупные предприятия не работают, поэтому мы не просим их экономить электроэнергию, потому что они и так не работают. Также в городе не работают светофоры. Пользуясь случаем, хочу напомнить водителям всей Украины: вы на дороге не одни, так что пропускайте пешеходов, не забывайте, что надо пропускать автомобили со второстепенных улиц и не забывайте, что светофоры это хорошо, но есть дорожные знаки, которые регулируют дорожное движение, - напомнил он.

По словам мэра города, из 500 тысяч жителей в Николаеве остается на сегодняшний день около 220 тысяч человек.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что чем ответственнее украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений.