«Мы не успеваем»: Мэр Сенкевич заявил, что команды из трех городов помогут Николаеву закрыть выбитые окна в домах до отопительного сезона

Николаевские коммунальные службы не успевают закрыть ОСБ-плитами выбитые окна в домах горожан до начала отопительного сезона, поэтому на помощь приехали команды из трех украинских городов.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Сенкевич заявил, что у города из 500 тысяч жителей остается 220 тысяч человек. Из-за взрывов во многих домах нет окон, проект у города не хватает свободных рук, чтобы быстро все забить.

— Сегодня наши команды не успевают работать. Я попросил через Ассоциацию городов Украины другие города помочь нам. Собственно, уже отработали команды из Одессы и Ивано-Франковска. Сейчас уже приступили к работе команды из Житомира, Ровно и ожидаем команды из Луцка. Надеюсь, что эти люди помогут нам. Сейчас количество разбитых окон, которые мы закрываем ОСБ-плитами и монтажной пеной, составляет 60%. У нас много работы. Тепло будем запускать во все дома, где это возможно, – отметил городской голова.

Напомним, на «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, когда в дома горожан начнут подавать тепло.