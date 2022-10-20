На ЧВК «Вагнер», который состоит из бывших заключенных, приходится самый большой процент погибших

Большинство состава российской частной военной компании составляют наемники из числа бывших заключенных, на них также приходится самый большой процент погибших.

Об этом сообщает ГУР.

К боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ППК «Вагнера» - большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов «Вагнера» составляют наемники, завербованные из заключённых.

«Их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных «контрактников». При этом самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные», - сказано в сообщении.

В ГУР отмечают, что чтобы не оказаться под угрозой «кадрового голода» «Вагнер» срочно проводит подготовку нескольких дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий.

Напомним, как наемник из ЧВК «Вагнера» и сотрудница фсб сбежали во Францию и дают показания против рф.