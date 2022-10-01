Евросоюз утвердил санкции против Ирана за поставку россии дронов, которыми бомбят Украину

Совет Европейского Союза утвердил санкции против Ирана за помощь россии в войне против Украиной.

Об этом сообщило представительство Чехии.

«Санкции против Ирана в рекордно короткие сроки! После трех дней переговоров послы ЕС согласовали меры против компаний-поставщиков иранских беспилотников, которые ударили по Украине», — говорится в сообщении.

В частности, страны ЕС решили заморозить активы трех человек и одной организации, которые считаются ответственными за поставку беспилотников для россии. Также Евросоюз готов расширить санкции еще на четыре иранские организации, уже фигурировавшие в предыдущем списке.

Ранее СМИ сообщали, что под ограничения попадут компания-разработчик дронов-камикадзе Shahed и три генерала.

Как отмечается, письменная процедура уже завершена и санкции вступят в силу сегодня, 20 октября, после публикации в официальном журнале.

Напомним, что ранее в Херсонской области заметили два десятка иранских инструкторов, которые помогают оккупантам с дронами-камикадзе.