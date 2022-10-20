«Скоро в Коблевской громаде появится новая амбулатория», – Агабеков

Турецкий международный фонд помощи развитию Голубого Полумесяца «ІВС» подписал с Коблевской громадой Меморандум о строительстве клинической амбулатории. Переговоры о предстоящем сотрудничестве проводил депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков вместе с первым заместителем начальника Николаевской ОВА Георгием Решетиловым.

Об этом сообщили в областной организации партии «Слуга Народа».

«Мы максимально способствовали тому, чтобы фонд реализовал значимый проект именно в Николаевской области. Когда турецкая сторона обратилась в Николаевский ОВА с предложением строительства амбулатории, мы предложили строительство на территории Коблевской громады», – рассказал Рамиль Агабеков.

Именно Коблевскую громаду выбрали, учитывая несколько аспектов, и среди них – ситуация с безопасностью. Кобливская громада находится на значительном расстоянии от зон активных боевых действий, поэтому строительство амбулатории здесь будет наиболее безопасно, насколько это возможно в условиях войны.