Зеленский утвердил санкции против россиян - в списке более 2500 человек и 1300 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о санкциях против санкций против россии, под которые попали почти 4000 лиц.
Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Отмечается, что в перечень вошли более 3800 лиц. Среди них - 2507 физических и 1374 юридических. Под санкции попали:
- Российские олигархи.
- Пропагандисты. В частности, Константин Эрнст, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева.
- Родственники руководителей России и Беларуси. Среди них: жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Катерина Тихонова, Алина Кабаева и другие.
- Ведущие чиновники и топ-менеджеры.
- Представители оккупационных администраций (Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие).
- Военные и наемники.
- Вербовщики наемников.
Напомним, что ранее Евросоюз утвердил санкции против Ирана за поставку россии дронов, которыми бомбят Украину.