Зеленский утвердил санкции против россиян - в списке более 2500 человек и 1300 компаний

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20.10.2022 16:24

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о санкциях против санкций против россии, под которые попали почти 4000 лиц.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что в перечень вошли более 3800 лиц. Среди них - 2507 физических и 1374 юридических. Под санкции попали:

- Российские олигархи.

- Пропагандисты. В частности, Константин Эрнст, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева.

- Родственники руководителей России и Беларуси. Среди них: жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Катерина Тихонова, Алина Кабаева и другие.

- Ведущие чиновники и топ-менеджеры.

- Представители оккупационных администраций (Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие).

- Военные и наемники.

- Вербовщики наемников.

Напомним, что ранее Евросоюз утвердил санкции против Ирана за поставку россии дронов, которыми бомбят Украину.

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