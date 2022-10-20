Зеленский утвердил санкции против россиян - в списке более 2500 человек и 1300 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о санкциях против санкций против россии, под которые попали почти 4000 лиц.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что в перечень вошли более 3800 лиц. Среди них - 2507 физических и 1374 юридических. Под санкции попали:

- Российские олигархи. - Пропагандисты. В частности, Константин Эрнст, Михаил Леонтьев, Наиля Аскер-Заде, Грэм Филлипс, Антон Красовский, Ольга Скабеева. - Родственники руководителей России и Беларуси. Среди них: жена Александра Лукашенко Галина, двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, его дочери Мария Воронцова и Катерина Тихонова, Алина Кабаева и другие. - Ведущие чиновники и топ-менеджеры. - Представители оккупационных администраций (Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие). - Военные и наемники. - Вербовщики наемников.

Напомним, что ранее Евросоюз утвердил санкции против Ирана за поставку россии дронов, которыми бомбят Украину.