Проект «Хочу жить» получил более 3 тысяч заявок от российских оккупантов, которые хотят сдаваться в плен

Спикер государственного проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко заявил, что проект полностью себя оправдал, потому что более 3 тысяч российских оккупантов обратились на горячую линию, чтобы сдаться в плен добровольно.

Об этом он рассказал на брифинге в Military Media Center.

— С момента старта проекта уже более 3000 обращений от российских военных. Цифра тех, кто добровольно сдался в плен, в целях безопасности пока не называем, — отметил Виталий Матвиенко.

По его словам, этот проект себя полностью оправдал. Ведь результат есть и российские военные активно сдаются в плен. Информация о проекте быстро распространяется по территории россии и дает положительные результаты.

Спикер проекта подчеркнул, что на телефон горячей линии преимущественно обращаются семьи, родные российских военных, а также те граждане россии, которые ожидают повестки. Кроме того, часто поступают обращения и от действующих военных, которые уже находятся на территории Украины.

— В начале старта проекта и его огласки к нам преимущественно обращались те, кто должен был быть мобилизован. А сейчас частота обращений идет в сторону мобилизованных и уже на территории Украины, — подытожил Виталий Матвиенко.

Связаться с проектом можно по номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (круглосуточно, viber, WhatsApp, telegram, signal) или написать в бот проекта «Хочу жить».