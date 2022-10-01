«Укрэнерго» призывает жителей семи областей срочно снизить потребление электричества

В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии, поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго)», - говорится в сообщении.