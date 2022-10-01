«Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный», - глава «Укрэнерго»

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом Кудрицкий заявил в эфире телемарафона.

«Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях», - сказал он.

По словам Кудрицкого, сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления электроэнергии для того, чтобы энергосистема оставалась стабильной. Он подчеркнул, что «мы, как государство, должны быть готовы к чему угодно».

Кудрицкий добавил, что в результате российских ударов была потеряна часть генерации электроэнергии, и, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы вернуть объемы ее производства на прежний уровень.

Он также поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить электроэнергию, и призвал не относиться к этому как к единоразовой акции.

«Энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, и экономия - это «отдых» для энергосистемы областей и страны», - сказал глава «Укрэнерго».

Напомним, что из-за экономии электроэнергии в Николаеве на маршруты вышло только 25 единиц электротранспорта, также не работают светофоры. Вместе с тем, президент Зеленский подчеркнул, что чем ответственное украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений.