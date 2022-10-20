Правительство Нидерландов поддержало создание в Гааге спецтрибунала для россии

В четверг, 20 октября, парламент Нидерландов поддержал предложение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Гааге.

Об этом сообщает депутат от партии D66 Сёрд Вимер Сёрдсма.

Депутат добавил, что для судебного преследования путина нужен отдельный трибунал.

«Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии россии против Украины. Мы можем и должны привлечь путина к ответственности», - написал в своем Twitter.

Таким образом, большинство Палаты представителей поддерживает предложение о создании специального трибунала в Гааге.

Напомним, что ранее Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за аннексии россией оккупированных территорий.