В Николаевскую область доставили тысячи комплектов термобелья для ВСУ

Военнослужащие, которые защищают Николаевщину и освобождают Херсонщину, обеспечиваются необходимой экипировкой, в частности термобельем.

Об этом сообщила в Facebook глава патронатной службы Николаевской ОВА Александра Кукуруза.

"Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и искреннюю, тщательно спланированную помощь для ВСУ. Дорогие наши защитники, к нашему безграничному уважению добавляем реальное тепло. На днях в Николаевскую область поступила важная помощь в размере 5 тысяч комплектов термобелья. Большую благодарность за масштабный донат выражаем Анатолию Андрееву. Каждый из нас работает на победу на своем фронте. Вместе мы и являемся той силой, которую не одолеть никому”, - сообщила она.