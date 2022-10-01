В Лимане завершили эксгумацию на месте крупнейшего массового захоронения - там обнаружили тела 111 мирных жителей и 35 бойцов ВСУ

В четверг, 20 октября следователи завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. Однако эксгумация из единичных стихийных могил продолжается.

Об этом сообщает главное управление нацполиции в регионе.

Отмечается, что в одной локации покоились гражданские, в другой – украинские защитники. Убитых закапывали в траншеях, часть могил – безымянные. В результате масштабной работы, продолжавшейся более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек.

На сегодняшний день в Лимане установлено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы. В общей сложности в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58. Ежедневнополиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет.

Среди эксгумированных на севере Донбасса гражданских граждан 85 – мужчины, 66 – женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлено.

В пресс-службе отметили, что впереди стоит сложная задача – установить личность и причины смерти каждого погибшего.

«По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Имеются тела с признаками насильственной смерти. Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано по окончании всех экспертиз», - добавили в сообщении.

В полиции призвали близких родственников погибших обратиться в ближайшее отделение полиции для сдачи биологических образцов для ДНК-экспертизы. Это можно сделать в ближайшем отделении полиции. Уточняется, что можно сделать в ближайшем отделении полиции.

Известно, что всего на деоккупированных территориях северной Донбасса эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей.