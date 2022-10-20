Эффективность ПВО Украины составляет 64%, - Генштаб

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, 81 ракета со 126 примененных Россией по Украине была уничтожена

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена», - сказал Громов в ходе брифинга брифинге.

Он указал, что, учитывая приобретение опыта и получение новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов, в течение последней недели эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.

Представитель Генштаба подчеркнул, что анализ характера применения противником ракетного вооружения за прошлый период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности.

«Так, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в 7 раз. В первой декаде была выпущена 21 ракета», - проинформировал он.

Основным типом ракетного вооружения, которое применял противник в течение прошлого периода стали крылатые ракеты воздушного базирования, причем за предыдущий период применения этих ракет вообще не отмечалось.

«Количество применённых ракет - 83 единицы – превысило количество ракет этих типов, примененных в течение 4 месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было применено только 43 ракеты», - отметил он.

Громов добавил, что почти треть – 29% от примененных ракет – составили крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», которые также не применялись в течение предыдущего периода. Также противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, применил 8 ракет, в то время как за предыдущий период применил только 1 ракету по территории Украины.

«Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed 136 за прошлый период также показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза», - сказал он.

Громов добавил, что из примененных противником на последней неделе беспилотных летательных аппаратов, 65 дронов, вероятно, были нацелены на объекты в городе Киев и Киевской области.

«Почти половина из них – 27 единиц – были выпущены с территории Республики Беларусь», - добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские специалисты завершают обучение на системах ПВО NASAMS.