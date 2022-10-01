Волонтеры разыгрывают марки с подписью их создателя и главы Николаевской ОВА Кима, чтобы купить эвакуационный бус для вывоза раненых военных

Общественная организация «Нико Волонтеры» проводят жизненно необходимый сбор для наших военных. Речь идет о покупке эвакуационного буса для вывоза раненых с поля боя. Цель: 300 000 гривен.

Об этом они сообщили на своей странице в соцсети.

Это эвакуационный бус для вывоза раненых с поля боя, транспортировки и мониторинга состояния раненых силами врачебной или фельдшерской бригады с одновременным проведением мероприятий медицинской помощи и поддержания жизненно важных функций организма.

«Времени маловато. Наши котики все будут живы и здоровы, потому что мы вместе с вами соберем средства и купим авто для эвакуации раненых!», - говорится в сообщении.

А чтобы поощрить вас поскорее собрать необходимые средства, они разыгрывают марки с оригинальной подписью создателя марок @anttoniart, а также с подписью председателя Николаевской ОВА Кима В.О @kimkimvitalii

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Цена билета: 100 грн

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*вы скидваете niko.volunteers доказательство (скрин) доната в размере 100 грн., они дают вам номер участника.

23 октября в 20:00 с помощью программы рандомно разыграем две ЭКСЛЮЗИВНЫЕ МАРКИ.

Реквизиты:

Карта ПриватБанк:

5168752015512026

Карта Monobank:

4441114457543336

PayPal:

nikovolunteers.ua@gmail.com

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7XrRHEVqaF