Зимой не ожидают затяжных морозов, однако возможно временное похолодание, - Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал предполагаемый сценарий развития погодных условий в течение зимы.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики делают следующие прогнозы по предстоящей зиме:

- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы; - вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая; - по большей части вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов; - перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Также отмечается, что в прошлые годы средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2-2,5 градуса. Также существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля. Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов, самых высоких температур за весь период метеорологических наблюдений.