В Украине завтра могут ввести временные отключения электроэнергии

В Украине в пятницу, 21 октября, будут возможны временные ограничения энергопотребления по всей стране.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

“В каких областях – сообщим завтра утром. Держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте на сайте ваших операторов системы распределения электроэнергии (Николаевоблэнерго – ПН). И помните – чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло”, - отметили в "Укрэнерго".