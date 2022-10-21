Наступление со стороны Беларуси маловероятно, - британская разведка

Британские разведчики считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск маловероятно.

Об этом идет речь в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

В сообщении напомнили, что в середине октября самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.

«Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что россияуже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск», – отмечает британская разведка.

В обзоре предположили, что россия вряд-ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине: белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции.

«Поэтому эти объявления могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ», – добавили они.

Ранее сообщалось, что в Беларусь прибудут 9 тысяч российских военных для «развертывания войск» обеих стран.