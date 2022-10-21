Группа Компаний «Прометей» продолжает финансирование программы поддержки армии

Несмотря на то, что ГК «Прометей», как и другие аграрии, в значительной мере испытывает на себе весь негатив войны, компания продолжает осуществлять поддержку армии, оказывать помощь родному городу гуманитарными и социальными проектами, а также создавать рабочие места по всей Украине.

Так, в рамках реализации очередного этапа программы поддержки украинских защитников Группа выделила финансовую помощь структурным подразделениям ВСУ в Николаевской области.

«Милитарная программа реализуется Группой с первых дней полномасштабного вторжения россии. Поддержка обороноспособности как родного города, так и Украины в целом, является для нас неизменным приоритетом наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны», - отмечается в сообщении ГК «Прометей».

Суммарно на гуманитарные проекты, поддержку обороноспособности, обеспечение защитников необходимыми грузами, реализацию программы по релокации и социальной помощи персоналу. было направлено более 6 млн. грн., а за все время ведения боевых действий команда Компании «Прометей» реализовала десятки проектов поддержки как гражданского населения, так и военных.

Кроме того, на стадии реализации сейчас находится новый проект по обеспечению защитников на передовой автотранспортном.