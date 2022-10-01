В сети показали как жители Мариуполя готовятся к отопительному сезону в разбитых оккупантами домами

Жители временно оккупированного Мариуполя готовятся к отопительному сезону. Люди мерзнут в разбитых оккупантами домах и запасаются дровами.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В сообщении напомнили, что так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин подписал приказ о начале отопительного сезона.

«Уже второй день, когда люди должны получать тепло. Но мариупольцы, напротив, начинают замерзать в домах с разбитыми окнами и поврежденными крышами», - сказано в сообщении.

Известно, что около 90% домов города были повреждены в результате обстрелов российских оккупантов, потому подать отопление на весь город невозможно.

«О так называемых «модульных котельных», которые под вспышками камер демонстрировали коллаборанты, теперь тоже молчат. Люди запасаются дровами, потому что другого для себя выхода не видят», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что мариупольцы пытаются покинуть город после объявления военного положения.

